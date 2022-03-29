ناصر بوريطة

بحضور بلينكن.. بوريطة يدعو أوروبا إلى دعم مقترح الحكم الذاتي

2022-03-29 / 5:27 مساءً
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هبة بريس

دعا وزير الخارجية والتعاون ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، الثلاثاء، الدول الأوروبية إلى دعم مقترح المغرب للحكم الذاتي.

وقال بوريطة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، في الرباط، إن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الذي تدعمه الولايات المتحدة وفرنسا والدول العربية والإفريقية، ومؤخرا إسبانيا وألمانيا.

وتابع بوريطة: “موقف واشنطن من الحكم الذاتي ثابت واستمعنا له أيضا اليوم”.

ودعا الدول الأوروبية إلى الانخراط في هذا التوجه القاضي بدعم الحكم الذاتي.

واعتبر أنه حان الوقت أن تخرج الدول الأوروبية عن صمتها وتدعم الحكم الذاتي، فالحل يجب أن يكون ضمن سيادة المغرب، وفق قوله.

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