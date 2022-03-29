إسبانيا تقرر تمديد اغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين الى 30 أبريل القادم

2022-03-29 / 5:02 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

قررت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، تمديد إغلاق معبري سيتة ومليلية “الحدودين ” لشهر اضافي في اطار الاجراءات الوقاية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبحسب القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية لاسبانيا، يلزم السلطات بالإبقاء على حدود سبتة ومليلية مغلقة إلى غاية نهاية شهر أبريل المقبل.

ومن المنتظر ان يستمر إغلاق المعبرين في الثغرين السليبين على الأقل حتى التاريخ المذكور، وقد يخضع هذا القرار لتعديلات محتملة من قبل الحكومة الإسبانية على أساس الظروف الجديدة.

وتشهد العلاقات المغربية الاسبانية انفراجا بعد قرار مدريد اعتبار مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، الحل الاكثر واقعية وجدية لانهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .

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