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أمن طنجة يعتقل فرنسيا من أصول جزائرية مبحوث عنه دوليا

2022-03-29 / 3:47 مساءً
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هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف نهار اليوم الثلاثاء، من إيقاف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول من أجل الاشتباه في ارتباطه بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.

وقد تم إيقاف المشتبه فيه برفقة سيدة تبلغ من العمر 21 سنة، وهو في حالة تلبس بحيازة قطع من مخدر الشيرا وأربع ساعات فاخرة، علاوة على مبلغ مالي بالعملة الوطنية.

وقد أوضحت إجراءات تنقيط المواطن الجزائري الموقوف بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين دوليا، أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول بناءا على أمر دولي بإلقاء القبض الصادر عن السلطات القضائية الفرنسية، منذ شهر يوليوز من سنة 2021، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض الأموال.

وقد تم الاحتفاظ بالمواطن الأجنبي الموقوف والسيدة المضبوطة برفقته تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة المختصة، وذلك بالموازاة مع سريان مسطرة التسليم الخاصة بالشخص الأجنبي الموقوف.

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