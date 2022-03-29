محطة “ولاد زيان” تتحول لسوق سوداء نشيطة لبيع تذاكر المنتخب و الأمن يتدخل

2022-03-29 / 3:31 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

استغل عدد من نشطاء السوق السوداء توافد الآلاف من المشجعين من مختلف بقاع المملكة على محطة أولاد زيان بالدار البيضاء لتشجيع المنتخب، قصد عرض تذاكر المباراة للبيع بأثمنة مرتفعة عن تلك المحددة.

و منذ ساعات الصباح، شرع مجموعة من الغرباء الذين ينشطون في السوق السوداء بالتجول في محيط محطة أولاد زيان بالدار البيضاء و هم يعرضون تذاكر مباراة الأسود و منتخب الكونغو الديمقراطية للبيع.

و حال تدخل عناصر الأمن بشكل صارم في منع مروجي التذاكر بالسوق السوداء من مواصلة نشاطهم المخالف للقانون، حيث تم نشر عدد من العناصر الأمنية بالزي المدني و الوظيفي بمختلف جنبات المحطة الطرقية الأكبر في المغرب.

هذا و حضر عدد كبير من المشجعين من مختلف المدن للدار البيضاء دون تذاكر بسبب نفاذها من الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ساعات فقط بعد انطلاقة بيعها، و هو ما جعل بعض الشغوفين بمشاهدة المباراة من قلب الملعب يبحثون عن التذاكر في السوق السوداء.

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