البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطا لتمويل الاقتصاد الأخضر بالمغرب

هبة بريس

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء ، خط التمويل المغربي للاقتصاد الأخضر “تسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر المغرب 2” (GEFF II)، بغلاف مالي يقدر ب163 مليون أورو.

ويعد « تسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر المغرب 2 » خط تمويل للطاقة المستدامة مخصص للمقاولات المغربية، وضعه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم من الاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، بهدف توفير تمويل إضافي للاستثمارات الخضراء لفائدة المقاولات الخاصة، لا سيما في مجالات الطاقة المستدامة، والحفاظ على المياه، والتقليل من النفايات، والتقنيات الخضراء والتكيف مع تغير المناخ.

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