اللجنة المنظمة تضع رايات المغرب في كل مقاعد مركب محمد الخامس

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد المباراة المرتقبة و التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب الكونغو الديمقراطية و هي المباراة التي سيحتضنها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

اللجنة التنظيمية للمباراة و التي تشرف عليها بشكل مباشر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعدت كل الظروف التي ستسمح للجماهير المغربية العريضة بدعم العناصر الوطنية في هذا الاستحقاق الهام.

و من بين الإجراءات التي قامت بها اللجنة التنظيمية هي وضع رايات و أعلام المغرب في كل مقاعد “سطاد دونور” ، مع توزيع عدد كبير منها على الجماهير التي ستكون حاضرة بالمقابلة.

هذا و يتوقع حضور جماهير قياسية للمباراة التي ستجرى في أجواء حماسية، حيث نفذت جميع التذاكر مباشرة بعد طرحها بساعات في الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

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