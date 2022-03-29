الرباط.. انعقاد الاجتماع الـ34 للجنة المديرة لمبادرة 5+5 دفاع

هبة بريس

بتعليمات سامية من جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنظم المملكة المغربية، التي تتولى الرئاسة برسم سنة 2022، يومي 29 و30 مارس الجاري بالرباط، الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة المديرة للبلدان الأعضاء في مبادرة 5+5 دفاع.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا اللقاء مكن من تقييم حصيلة المشاريع التي تم إطلاقها في إطار هذه المبادرة، وتحيين خطة العمل لسنة 2022، وبلورة مشروع خطة العمل لسنة 2023، والتي ستتولى البرتغال رئاستها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن رؤساء الوفود أعربوا، في مداخلاتهم، عن التزامهم بهذه المبادرة وانخراطهم في إنجاح الأنشطة المسطرة في إطار خطة العمل لسنة 2022.

كما عبروا عن ارتياحهم لمستوى التعاون بين البلدان الأعضاء في المبادرة، مبرزين دورها الهام من أجل إرساء الأمن بالمنطقة وضرورة الحفاظ على قنوات التواصل والحوار لرفع التحديات الأمنية المشتركة.

وتتولى اللجنة المديرة لمبادرة 5+5 دفاع بلورة وتتبع تنفيذ خطة العمل السنوية، واستعراض تقدم أشغال تنفيذها واقتراح الأنشطة ذات الأولوية للسنة الموالية على وزراء دفاع البلدان الأعضاء.

وتشكل مبادرة 5+5 دفاع إطارا منتظما للتقارب والتعاون المكرّس لقضايا الدفاع والأمن، وذلك بهدف تعزيز تبادل الأفكار والمعارف، وتيسير قابلية التشغيل للقوات المسلحة، وتطوير أواصر الثقة والتفاهم المتبادل.

وخلص البلاغ إلى أن الاجتماع مكن من تحليل التطورات الأخيرة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المراقبة البحرية، والسلامة الجوية، ومساهمة القوات المسلحة في حماية السكان المدنيين في حالة الكوارث الطبيعية، وكذا التكوين والبحث الأكاديمي.

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