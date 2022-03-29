روسيا تقلص نشاطها العسكري في أوكرانيا

2022-03-29 / 1:20 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تعتزم روسيا تقليص نشاطها العسكري في المناطق القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك عقب محادثات “مفيدة” في اسطنبول، حسبما أعلن الوفد الروسي الثلاثاء.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين “نظرا إلى أن المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية (..) تم اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري في منطقتي كييف وشرنيهيف بشكل جذري بعدة مرات”.

وأكد رئيس وفد التفاوض فلاديمير منديسكي إجراء “نقاشات مفيدة” في المحادثات، مضيفا أن المقترحات الأوكرانية ستُنقل للرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

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