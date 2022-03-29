زواج شميشة يشعل منصات التواصل الاجتماعي
نجلاء مزيان: هبة بريس
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، و كذا بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة خبر زواج مقدمة برنامج “شهيوات شميشة” شميشة الشافعي على نطاق جد واسع.
و وثقت الفيديوهات المتداولة عقد قران الشيف شميشة الشافعي الذي اقتصر حفله على العائلة و المقربين و بعض من الأصدقاء فقط.
و اختلفت الأخبار الرائجة بشأن جنسية زوج الشيف شميشة المقيمة حاليا بدولة الإمارات، حيث رجح البعض أنه جزائري فيما فضلت شميشة الالتزام بالصمت و عدم الخروج بأي تصريح في هذا الصدد.
و الجدير بالذكر أن شميشة تدخل للقفص الذهبي للمرة الثانية، حيث سبق أن ارتبطت بكريم إشراقي و أثمر زواجهما عن ولدين.
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2 تعليقات
دابا مفهمتش هاد السيدة دايمان كانت دخلة سوق راسها ،وامراة خلوقة ،خليو عليكم السيدة راه العواشر زعما هدي
اتمنى ان لا يكون جزائري ،لانهم اكبر منافقين على وجه الارض، وان كان كذالك اعدها بالشقاء و الحزن و الندم