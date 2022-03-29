زواج شميشة يشعل منصات التواصل الاجتماعي

2022-03-29 / 1:07 مساءً
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، و كذا بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة خبر زواج مقدمة برنامج “شهيوات شميشة” شميشة الشافعي على نطاق جد واسع.

و وثقت الفيديوهات المتداولة عقد قران الشيف شميشة الشافعي الذي اقتصر حفله على العائلة و المقربين و بعض من الأصدقاء فقط.

و اختلفت الأخبار الرائجة بشأن جنسية زوج الشيف شميشة المقيمة حاليا بدولة الإمارات، حيث رجح البعض أنه جزائري فيما فضلت شميشة الالتزام بالصمت و عدم الخروج بأي تصريح في هذا الصدد.

و الجدير بالذكر أن شميشة تدخل للقفص الذهبي للمرة الثانية، حيث سبق أن ارتبطت بكريم إشراقي و أثمر زواجهما عن ولدين.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كزينة وطوطو يختتمان مهرجان Happynass بالبيضاء

كزينة وطوطو يختتمان مهرجان Happynass بالبيضاء

2022-03-29 / 11:21 صباحًا
Photo of ويل سميث معتذرا: “ما قمت به لا يغتفر”

ويل سميث معتذرا: “ما قمت به لا يغتفر”

2022-03-29 / 9:16 صباحًا
Photo of “فتح الأندلس”…نعمان لحلو يكشف لهبة بريس تفاصيل مشاركته في العمل التاريخي

“فتح الأندلس”…نعمان لحلو يكشف لهبة بريس تفاصيل مشاركته في…

2022-03-28 / 6:37 مساءً
Photo of الشاعر الكويتي مصعب العنزي لهبة بريس:” أغنية جينيريك فتح الاندلس من كلماتي و إنتاجي”

الشاعر الكويتي مصعب العنزي لهبة بريس:” أغنية جينيريك فتح…

2022-03-28 / 5:39 مساءً
Photo of حصريا .. سلمى رشيد تغني جينيريك “زنقة السعادة” و “المكتوب”

حصريا .. سلمى رشيد تغني جينيريك “زنقة السعادة” و…

2022-03-28 / 12:58 مساءً
Photo of مقدم حفل الأوسكار يرفض رفع شكوى للشرطة ضد ويل سميث

مقدم حفل الأوسكار يرفض رفع شكوى للشرطة ضد ويل…

2022-03-28 / 11:28 صباحًا
Photo of “سخر من صلعة زوجته”.. صفعة من ويل سميث لمقدم حفل جوائز الأوسكار

“سخر من صلعة زوجته”.. صفعة من ويل سميث لمقدم…

2022-03-28 / 9:37 صباحًا
Photo of الإعلامي سعيد سونا يصدر كتابه الجديد ” لصوص تحتمي بالنصوص”

الإعلامي سعيد سونا يصدر كتابه الجديد ” لصوص تحتمي…

2022-03-27 / 11:38 صباحًا
Photo of بسبب وعكة صحية مفاجئة …فاطمة الزهراء العروسي تخضع لعملة جراحية مستعجلة

بسبب وعكة صحية مفاجئة …فاطمة الزهراء العروسي تخضع لعملة…

2022-03-26 / 7:13 مساءً
Photo of دخلت للمستشفى بسبب وعكة صحية ..لبنى الجوهري تكشف تفاصيل وضعها الصحي

دخلت للمستشفى بسبب وعكة صحية ..لبنى الجوهري تكشف تفاصيل…

2022-03-26 / 2:57 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق