زواج شميشة يشعل منصات التواصل الاجتماعي
نجلاء مزيان: هبة بريس
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، و كذا بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة خبر زواج مقدمة برنامج “شهيوات شميشة” شميشة الشافعي على نطاق جد واسع.
و وثقت الفيديوهات المتداولة عقد قران الشيف شميشة الشافعي الذي اقتصر حفله على العائلة و المقربين و بعض من الأصدقاء فقط.
و اختلفت الأخبار الرائجة بشأن جنسية زوج الشيف شميشة المقيمة حاليا بدولة الإمارات، حيث رجح البعض أنه جزائري فيما فضلت شميشة الالتزام بالصمت و عدم الخروج بأي تصريح في هذا الصدد.
و الجدير بالذكر أن شميشة تدخل للقفص الذهبي للمرة الثانية، حيث سبق أن ارتبطت بكريم إشراقي و أثمر زواجهما عن ولدين.
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