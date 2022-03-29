حركية غير معهودة بالبيضاء و ترتيبات أمنية مكثفة صبيحة مباراة الأسود

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعيش الدار البيضاء في الساعات الأولى من نهار اليوم على وقع حركية غير عادية خاصة بمنطقة المعاريف حيث يتواجد مركب محمد الخامس الذي سيكون مساء اليوم مسرحا للقمة المنتظرة بين أسود الأطلس و منتخب الكونغو الديمقراطية.

و منذ ساعات الصباح الأولى، بدأت بوادر الترتيبات الأمنية تلوح في الأفق، حيث انتشر العشرات من عناصر الأمن المروري بالمحاور الطرقية الرئيسية للعاصمة الاقتصادية لتسهيل حركة المرور و ضمان انسيابيتها.

و بالرغم من كون الموعد مازالت تفصلنا عنه ساعات، غير أن الإجراءات الأمنية المواكبة للمباراة بدأت مبكرا و ذلك بعد أن تقرر فتح الملعب في وجه الجماهير الرياضية بداية من الساعة الثالثة زوالا.

و كانت الجامعة قد نشرت بلاغا أكدت فيه أن سيتم منع القاصرين من ولوج المركب الرياضي محمد الخامس ما عدا في حالة توفرهم على تذاكر و مرفوقين بأشخاص راشدين يتوفرون بدورهم على تذاكر الولوج، حيث تقرر تشديد تدابير الولوج و المراقبة لتفادي أي انفلات قبل و أثناء و بعد المقابلة.

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