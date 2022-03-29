صحف إسبانية تربط فتح الحدود البحرية بزيارة وزير خارجيتها للرباط

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحدثت الصحافة الإسبانية عن قرب موعد فتح الحدود البحرية بين المغرب و إسبانيا ، حيث ربطت موعد هذا القرار بزيارة وزير الخارجية الإسباني المرتقبة للمملكة المغربية.

و توقعت صحف إسبانيا أن يتم الإعلان غداة زيارة الوفد الحكومي الإسباني للرباط عن إعادة فتح الحدود البحرية بين المغرب و إسبانيا بعد شهور من الإغلاق.

و من شأن هذا القرار وفق ذات الصحف أن يوطد العلاقات القوية التي ستجمع البلدين مستقبلا خاصة بعد الاعتراف الإسباني الصريح بمغربية الصحراء و بواقعية مبادرة الحكم الذاتي كحل للقضية.

و تطرقت ذات الصحف لتأثير إغلاق الحدود على الموانئ الإسبانية التي تكبدت خسائر فادحة خاصة أن عملية مرحبا كانت تنعش الاقتصاد بالمدن الجنوبية الإسبانية.

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