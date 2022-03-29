تحديد شروط وكيفيات صرف التعويض عن التنقل.. قرار جديد يهمّ “مغاربة الخارج”
هبة بريس ـ الرباط

صحف إسبانية تربط فتح الحدود البحرية بزيارة وزير خارجيتها للرباط

2022-03-29 / 11:17 صباحًا
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحدثت الصحافة الإسبانية عن قرب موعد فتح الحدود البحرية بين المغرب و إسبانيا ، حيث ربطت موعد هذا القرار بزيارة وزير الخارجية الإسباني المرتقبة للمملكة المغربية.

و توقعت صحف إسبانيا أن يتم الإعلان غداة زيارة الوفد الحكومي الإسباني للرباط عن إعادة فتح الحدود البحرية بين المغرب و إسبانيا بعد شهور من الإغلاق.

و من شأن هذا القرار وفق ذات الصحف أن يوطد العلاقات القوية التي ستجمع البلدين مستقبلا خاصة بعد الاعتراف الإسباني الصريح بمغربية الصحراء و بواقعية مبادرة الحكم الذاتي كحل للقضية.

و تطرقت ذات الصحف لتأثير إغلاق الحدود على الموانئ الإسبانية التي تكبدت خسائر فادحة خاصة أن عملية مرحبا كانت تنعش الاقتصاد بالمدن الجنوبية الإسبانية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of واشنطن تنوه بريادة المغرب المعترف بها في مجال العمل المناخي

واشنطن تنوه بريادة المغرب المعترف بها في مجال العمل…

2022-03-29 / 9:59 صباحًا
Photo of رؤساء مجالس الجماعات يثمنون عاليا الموقف الإيجابي لإسبانيا

رؤساء مجالس الجماعات يثمنون عاليا الموقف الإيجابي لإسبانيا

2022-03-29 / 9:45 صباحًا
Photo of أمريكا تشيد بدور المغرب في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين

أمريكا تشيد بدور المغرب في الحفاظ على الأمن والاستقرار…

2022-03-29 / 9:09 صباحًا
Photo of بالنسبة لواشنطن،…المغرب “شريك يتمتع بالاستقرار ورافد للأمن”

بالنسبة لواشنطن،…المغرب “شريك يتمتع بالاستقرار ورافد للأمن”

2022-03-28 / 11:18 مساءً
Photo of الصحراء.. واشنطن تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

الصحراء.. واشنطن تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

2022-03-28 / 10:21 مساءً
Photo of الدبلوماسية الأمريكية : زيارة بلينكين للمغرب..” التزام لصالح الأمن والازدهار”

الدبلوماسية الأمريكية : زيارة بلينكين للمغرب..” التزام لصالح الأمن…

2022-03-28 / 8:42 مساءً
Photo of كاتب الدولة الأمريكي يحل بالمغرب

كاتب الدولة الأمريكي يحل بالمغرب

2022-03-28 / 8:06 مساءً
Photo of المستشار البريطاني السامي في الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يزور الرباط

المستشار البريطاني السامي في الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال…

2022-03-28 / 6:59 مساءً
Photo of بدبي.. لفتيت يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الأمني الدولي

بدبي.. لفتيت يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الأمني الدولي

2022-03-28 / 4:59 مساءً
Photo of وزير خارجية إسرائيل: “لن نسمح بالمساس بوحدة المغرب و الدول الحليفة”

وزير خارجية إسرائيل: “لن نسمح بالمساس بوحدة المغرب و…

2022-03-28 / 4:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق