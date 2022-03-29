العيون.. الأمن يحقق في ظروف “انتحار” مفتش شرطة داخل شقته

هبة بريس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال الاثنين 28 مارس الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات إقدام مفتش شرطة على وضع حد لحياته.

وكانت مصالح ولاية أمن العيون قد باشرت إجراءات معاينة جثة الهالك داخل شقته، بعدما تم اكتشافها من طرف أحد زملائه، حيث تم العثور عليها معلقة في نافذة التهوية الداخلية دون أن تظهر عليها أية علامات للعنف أو المقاومة.

وقد تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي، بينما يعكف البحث حاليا على تحديد أسباب ودوافع هذا الحادث.

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