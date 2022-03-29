سقوط مقاتلة جزائرية من طراز ميغ 29 ووفاة قائدها

هبة بريس - وكالات

تحطمت طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29، مساء الاثنين، بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية.

ورغم تمكن الطيارين من القفز، أعلن عن وفاة أحد الطيارين متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري بوهران.

وعلى إثر هذا الحادث، أصدر رئيس أركان الجيش الوطني بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وظروف الحادث.

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