تخصيص حوالي 50 من دور الشباب لمتابعة مباراة المغرب والكونغو

2022-03-29 / 10:14 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أنها ستوفر فضاءات حوالي خمسين من دور الشباب عبر مختلف جهات المملكة لبث المباراة الحاسمة التي ستجمع الثلاثاء بالدار البيضاء، المنتخب الوطني المغربي ومنتخب الكونغو الديمقراطية برسم إياب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022).

وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، “كلنا وراء المنتخب الوطني، خمسون دار شباب تقريبا بمختلف جهات المغرب ومختلف المناطق الحضرية والقروية ستقوم بفتح أبوابها لمتابعة المقابلة” في مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية.

وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان عن قائمة دور الشباب المعنية على الصفحة الرسمية للوزارة التي “تعبر عن مساندتها للمنتخب الوطني، وتدعو كافة المغاربة للوقوف وراء اللاعبين من أجل التأهل للمرة الثانية على التوالي لكأس العالم” لكرة القدم.

وأوضح المهدي بنسعيد أن الهدف من هذه المبادرة هو تمكين الشابات والشباب الراغبين في متابعة هذه المقابلة المصيرية من مشاهدتها “في أجواء حماسية”.

وجاءت تدوينة الوزير مرفوقة بهاشتاغ تحت مسمى “بقات 90 دقيقة” (بقيت تسعون دقيقة)، وآخر تحت مسمى “دور الشباب مع المنتخب”، إضافة مقطع فيديو ترويجي قصير للمباراة، وملصق وردت فيه عبارة أن الكرة “مامنفوخاش غير بالهوا (الكرة ليست معبأة بلهواء فقط)، بل بالأمل، بالتحدي، بالعز، وبالوطنية”.

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