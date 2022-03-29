رؤساء مجالس الجماعات يثمنون عاليا الموقف الإيجابي لإسبانيا
ثمنت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات عاليا الموقف الإيجابي لإسبانيا تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ، أنها “تثمن عاليا مضمون الرسالة التي وجهها، رئيس الحكومة الإسبانية، السيد بيدرو سانشيز، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تضمنت موقفا إيجابيا اتجاه قضية وحدتنا الترابية، والتزاما بناء إزاء مقترح بلادنا لتسوية وحل النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية”.
واعتبرت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات أن الموقف الجديد لإسبانيا من شأنه المساهمة في دعم سبل تعاون مغربي-إسباني متين، يليق بمستوى تطلعات البلدين، قيادة وشعبا، وبمستوى العلاقات التاريخية بينهما، معربة عن “افتخارها وتقديرها العميق للجهود الديبلوماسية، التي تقودها بلادنا، في هذا المجال، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
كما أشادت الجمعية “بما حققته الأقاليم الجنوبية، بالصحراء المغربية، من نهضة تنموية شاملة، في إطار الديمقراطية المحلية، والنظام اللامركزي، والجهوية المتقدمة”، منوهة، في هذا السياق، بدور الجماعات الترابية في إنجاح مسلسل هذا الخيار الإستراتيجي.
وخلصت الجمعية التي تمثل كافة رئيسات ورؤسات مجالس الجماعات بكل جهات وأقاليم المملكة، إلى التعبير عن “تجندها الدائم، في إطار الديبلوماسية الموازية، المواكبة للديبلوماسية الرسمية، للدفاع عن قضايانا الوطنية ومصالحنا العليا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
7 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله قبل كل شيء نحن المغاربة مند القدم نموت من اجل ارضنا لا مساومة ولا هم يحزنون ارضنا مرتبطة بوجودنا شبرا واحدا نحن جنود وحراس ارضنا اينما دعت الحاجة تحيا المملكة ونحن وراء قائدها بدمنا وروحنا من طنجة إلى الكويرة..
الصحراء مغربية لا نحتاج لدولة استعمار كي تعترف بذلك عليها الاعتراف بمغربية سبتة ومليلية والجزر المحتلة..
تداعيات إيجابية على المغرب و إسبانيا و كارثية على البوليساريو و الكابرنات التي هدرت أموال الشعب مهمة لصناعة كيان وهمي..
الدولة الجزائرية عمرها 60سنة .والمملكة المغربية عمرها 12قرنا ،ما نعرفه نحن المغاربة والجزائرين المنصفين ان الجزائر كانت تابعة للمغرب تارخيا فاستحيوا يا من يريدون سرقة صحرائنا سندافع عنها بدمائنا وارواحنا ..
مشكل نظام العسكر في الجزائر هو انهم يتوهمون بأن الدول كلها مثلهم تُسيَّرُ بمنطق “العصابات”، ويتناسون ان إسبانيا هي “دولة مؤسسات”، وبالتالي فإن قرارا سياسيا ذا بُعْدٍ استراتيجي مثل هذا لا يمكن أن يصدر الا عن حقيقة وليس وهم..
الصحراء مغربية رغم كيد الكائدين. ولم تكن ولن تكون هناك دولة اسمها البوليساريو.
والجزائر هي من وراء هذا الكيان. انكشفت لعبتكم..
الصحراء مغربية وسابقى مغربية ابا عن جد . نثمن المبادرة الجديدة الموقف الاسباني الجديد الداعم قضية الصحراء من اجل استكمال الوحدة الترابية للمملكة..