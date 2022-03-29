طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء ممطرة مصحوبة برعد مع احتمال سقوط برد محليا بالشمال، والوسط، والريف، والأطلسين الكبير والمتوسط، ونواحيهما الغربية المجاورة، والسايس والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية.

كما يتوقع هطول أمطار ضعيفة أو قطرات متفرقة جنوب المنطقة الشرقية، والسفو ح الجنوبية-الشرقية، والأطلس الصغير و الشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، فضلا عن تساقطات ثلجية بقمم الأطلسين الكبير والمتوسط ابتداء من علو 2000 متر.

وستتشكل كتل ضبابية بالسواحل الوسطى والجنوبية ومحليا شمال المنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء باردة نسبيا بالمرتفعات، مع هبات رياح قوية نوعا ما جنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي ومحليا جنوب الأطلس والسهول الوسطى مع تناثر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف ، وما بين 06 و 13 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس وهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 11 و 17 درجة بكل من السهول الشمالية والوسطى، والساحل المتوسطي، والسفوح الجنوبية-الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستكون ما بين 13 و 20 درجة بباقي جهات المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا ملموسا بمعظم أرجاء المملكة، أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا وسيصبح تدريجيا قليل الهيجان إلى هائج خلال الزوال مابين طنجة والعيون، فيما سيكون هائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.

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