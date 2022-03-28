الصحراء.. واشنطن تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي
جددت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، التأكيد على موقفها الثابت بشأن قضية الصحراء المغربية، مبرزة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد “جادة وذات مصداقية وواقعية”.
وذكر بلاغ لوزارة الخارجية الأمريكية أن “الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وذا مصداقية وواقعيا”، باعتباره مقاربة تروم الاستجابة لتطلعات سكان المنطقة.
كما أعربت واشنطن، في هذا البلاغ الذي صدر بمناسبة زيارة رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى المغرب، عن دعمها للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، في قيادة العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأعلنت الدبلوماسية الأمريكية أن كاتب الدولة الأمريكي، أنطوني بلينكين، يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية 30 مارس الجاري، تحت شعار “التزام لصالح الأمن والازدهار”، مسلطة الضوء على علاقة “عميقة ومستدامة”.
3 تعليقات
المغرب تربطه بالولايات المتحدة الامريكية علاقات صداقة متينة منذ القدم لان المغرب معروف عنه ببلد السلم والامن والتعايش بين الديانات ولا يتدخل في شؤون الدول ويدعو داىما دول الخلاف في القضايا الجوهرية الى تفضيل لغة الحوار والسلم بذل العنف والتعصب فهذا هو المغرب
هل اعتراف ترامب بالصحراء المغربية أصبح لاغيا.
لم أعد أفهم شيئا ؟؟؟ اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء من جهة و دعم خطة الحكم الذاتي و جهود مبعوث الأمم المتحدة من جهة ثانية ؟؟؟ ضرني راسي….