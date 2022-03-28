الصحراء.. واشنطن تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

هبة بريس _ الرباط

جددت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، التأكيد على موقفها الثابت بشأن قضية الصحراء المغربية، مبرزة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد “جادة وذات مصداقية وواقعية”.

وذكر بلاغ لوزارة الخارجية الأمريكية أن “الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وذا مصداقية وواقعيا”، باعتباره مقاربة تروم الاستجابة لتطلعات سكان المنطقة.

كما أعربت واشنطن، في هذا البلاغ الذي صدر بمناسبة زيارة رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى المغرب، عن دعمها للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، في قيادة العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأعلنت الدبلوماسية الأمريكية أن كاتب الدولة الأمريكي، أنطوني بلينكين، يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية 30 مارس الجاري، تحت شعار “التزام لصالح الأمن والازدهار”، مسلطة الضوء على علاقة “عميقة ومستدامة”.

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