مغربيات يتألقن في مسابقة رفيعة للعلوم و اليونسكو يتوج مجهوداتهن

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تقود العالمات أبحاثا رائدة في جميع أنحاء العالم، لكن رغم اكتشافاتهن الرائعة، إلا أن 33% فقط من الباحثين في جميع أنحاء العالم هم من النساء، تاريخيا، واجهت النساء عددا من الحواجز التي تحول دون الاعتراف بنجاحتهن العلمية، بما في ذلك التحيز الجنسي، والتمييز، والملاحظات الجنسية، وأحيانا التحرش الجنسي.

لهذا السبب، التزمت مؤسسة لوريال، بشراكة مع منظمة اليونسكو، منذ سنة 1998، بمنح العالمات المزيد من الوسائل لتحقيق التميز العلمي والمشاركة على قدم المساواة في حل التحديات التي تواجه البشرية، من خلال إطلاق هذا البرنامج، الذي ساهم في تقديم أكثر من 3900 باحثة، وتتويج 122 فائزة من أكثر من 110 دولة ومنطقة.

و يهدف برنامج “لوريال-يونسكو للنساء في العلوم” إلى تشجيع الشابات على ممارسات مهنية في مجال العلوم، و يسعى هذا البرنامج إلى مكافأة خمس باحثات شابات من المغرب العربي يعملن في مجالات علوم الأرض والبيئة وعلوم المعلوميات والهندسة والتكنولوجيا الحيوية الطبية وعلوم وتكنولوجيا الإعلاميات والعلوم البيولوجية.

و حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، فالهدف من جوائز “لوريال – اليونسكو” هو تكريم هؤلاء الشابات لأبحاثهن الاستثنائية ومساعدتهن وتشجيعهن على إبراز مهارتهن العلمية، و سيكرم برنامج المواهب الشابة من لوريال واليونسكو “من أجل المرأة في العلوم” هذا العام ثلاث باحثات مغربيات وباحثتين تونسيتين في مجالات علوم الأرض والعلوم البيئية ذات الصلة والعلوم البيولوجية.

و سيحتفل البرنامج، هذا العام، بالذكرى السنوية الرابعة والعشرين لإطلاقه، ويندرج في إطار التعاون الدولي بين مؤسسة لوريال ومنظمة اليونسكو، و ستحصل الفائزات الخمس من البلدان المذكورة سابقا، على 10 آلاف أورو لكل واحدة منهن، برسم النسخة الخامسة عشرة في المغرب (الثامنة في المغرب العربي)، مما سيتيح لهن تنفيذ مشاريعهن لما بعد الدكتوراه.

و سينعقد وفق ذات المصدر حفل توزيع المنح على الفائزات بمدينة الدار البيضاء، في المغرب، وسيتم بالمناسبة استقبال الفائزات برسم دورة سنة 2020 لتهنئتهن أيضا على مساهماتهن القيمة في البحث العلمي.

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