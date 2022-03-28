المكسيك.. شرطة كانكون تحقق في أنباء عن إطلاق نار في مطار المدينة

هبة بريس _ وكالات

أكد رئيس الشرطة الإقليمية في ولاية كوينتانا رو المكسيكية، لوسيو هيرنانديز جوتيريز، أن خدمة الإنقاذ تلقت معلومات حول تبادل لإطلاق النار في مطار منتجع مدينة كانكون المكسيكية.

وقال: “خدمة الإنقاذ تلقت مكالمة بخصوص إطلاق نار في المبنى رقم 3 بمطار كانكون.. جميع السلطات في مكانها، في الوقت الحالي لا توجد معلومات عن جرحى أو الأسلحة المستخدمة أو علامات أخرى تؤكد هذه الحقيقة”.

وأضاف: “التحقيق جار”.

ونشر رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مطار “كانكون” للتعليق على إطلاق النار، والتي تظهر حالة من الذعر في صالة الوصول وفي ساحة انتظار السيارات بالقرب من المبنى، حيث يتدافع الناس للهروب من الموقع، لكن أصوات طلقات الرصاص “لا تسمع”.

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