جامعة الكرة تكشف عن شروط ولوج مركب محمد الخامس في مباراة الكونغو

هبة بريس _ رياضة

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى كافة الجماهير التي ستحضر المباراة التي ستجمع يوم غد الثلاثاء بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره منتخب الكونغو الديمقراطية برسم إياب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022، أن أبواب مركب محمد الخامس ستفتح بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.

وذكرت الجامعة في بلاغ نشرته اليوم الاثنين على موقعها الرسمي، أنها تحيي بحرارة الحماس الكبير الذي أبداه المشجعون الراغبون في حضور هذه المباراة الهامة لمساندة المنتخب الوطني.

وتشددت الجامعة على أنها “لن تسمح للقاصرين الولوج إلى الملعب إلا إذا كانوا مصحوبين بمرافق، وذلك بحسب القوانين الجاري بها العمل”.

و يلتقي المنتخب المغربي و نظير للكونغولي الديموقراطية في لقاء الاياب الذي سيقام على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، ابتداء من السابعة والنصف مساء.

وكان المنتخب المغربي قد انتزع تعادلا ثمينا بهدف لمثله من مضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعت بينهما ،يوم الجمعة الماضي على أرضية ملعب ” الشهداء” في العاصمة كينشاسا برسم ذهاب الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر لكرة القدم 2022.

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