الصورة من الارشيف

جامعة الكرة تكشف عن شروط ولوج مركب محمد الخامس في مباراة الكونغو

2022-03-28 / 8:26 مساءً
1
هبة بريس _ رياضة

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى كافة الجماهير التي ستحضر المباراة التي ستجمع يوم غد الثلاثاء بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره منتخب الكونغو الديمقراطية برسم إياب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022، أن أبواب مركب محمد الخامس ستفتح بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.

وذكرت الجامعة في بلاغ نشرته اليوم الاثنين على موقعها الرسمي، أنها تحيي بحرارة الحماس الكبير الذي أبداه المشجعون الراغبون في حضور هذه المباراة الهامة لمساندة المنتخب الوطني.

وتشددت الجامعة على أنها “لن تسمح للقاصرين الولوج إلى الملعب إلا إذا كانوا مصحوبين بمرافق، وذلك بحسب القوانين الجاري بها العمل”.

و يلتقي المنتخب المغربي و نظير للكونغولي الديموقراطية في لقاء الاياب الذي سيقام على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، ابتداء من السابعة والنصف مساء.

وكان المنتخب المغربي قد انتزع تعادلا ثمينا بهدف لمثله من مضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعت بينهما ،يوم الجمعة الماضي على أرضية ملعب ” الشهداء” في العاصمة كينشاسا برسم ذهاب الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر لكرة القدم 2022.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة جزائرية: “تذكرة مباراة الجزائر والكاميرون للأثرياء فقط”

صحيفة جزائرية: “تذكرة مباراة الجزائر والكاميرون للأثرياء فقط”

2022-03-28 / 12:35 مساءً
Photo of قبيل مباراة الإياب.. حكيمي ل”الجماهير المغربية”: “نحتاج دعمكم”

قبيل مباراة الإياب.. حكيمي ل”الجماهير المغربية”: “نحتاج دعمكم”

2022-03-28 / 11:14 صباحًا
Photo of دكار.. المغرب يحصد ميداليتين ذهبيتين في الدورة الثانية من كأس إفريقيا للشباب للجيدو

دكار.. المغرب يحصد ميداليتين ذهبيتين في الدورة الثانية من…

2022-03-27 / 7:14 مساءً
Photo of خاليلوزيتش يستدعي مهدي بنعبيد حارس الفتح الرياضي إلى المنتخب

خاليلوزيتش يستدعي مهدي بنعبيد حارس الفتح الرياضي إلى المنتخب

2022-03-26 / 4:57 مساءً
Photo of مونديال قطر 2022 ..”حاليلوزيتش” يطالب بتقديم أداء متميز في الدار البيضاء لتحقيق التأهل

مونديال قطر 2022 ..”حاليلوزيتش” يطالب بتقديم أداء متميز في…

2022-03-25 / 8:30 مساءً
Photo of بتعادل صعب.. المنتخب المغربي ينجو من فخ الهزيمة امام الكونغو

بتعادل صعب.. المنتخب المغربي ينجو من فخ الهزيمة امام…

2022-03-25 / 6:05 مساءً
Photo of الجماهير الكونغولية تستقبل المغاربة بهسيتيريا في شوارع كينشاسا

الجماهير الكونغولية تستقبل المغاربة بهسيتيريا في شوارع كينشاسا

2022-03-25 / 3:35 مساءً
Photo of اجتماع “تاريخي” لمنخرطي نادي اتحاد طنجة لكرة القدم

اجتماع “تاريخي” لمنخرطي نادي اتحاد طنجة لكرة القدم

2022-03-25 / 3:12 مساءً
Photo of حكم مباراة الأسود.. رفض رشوة بقيمة 30 مليون و فازت معه الرجاء بلقبين اثنين

حكم مباراة الأسود.. رفض رشوة بقيمة 30 مليون و…

2022-03-25 / 2:20 مساءً
Photo of عشر طائرات و خمسين حافلة.. السفارة تشرف على تأطير الجماهير المغربية بكينشاسا

عشر طائرات و خمسين حافلة.. السفارة تشرف على تأطير…

2022-03-25 / 1:12 مساءً

تعليق واحد

  1. اتمنى ان تجري المقابلة في ظروف جيدة كما اطلب من الجمهور الرياضي الذي يحج الى الملعب لمشاهذة المقابلة ان يقوم بتشجيع الفريق الوطني من بداية المباراة حتى النهاية وان يتسم بروح رياضية ويتجنب كل وساىل العنف والسلوكات الخشنة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق