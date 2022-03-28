السيد أنتوني بلينكن

كاتب الدولة الأمريكي يحل بالمغرب

2022-03-28 / 8:06 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

حل كاتب الدولة الأمريكي، السيد أنتوني بلينكن، مساء اليوم الاثنين بالمغرب، في إطار زيارة عمل.

ووجد بلينكن في استقباله بمطار الرباط سلا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وكان بلاغ لوزارة الخارجية الأمريكية قد أكد أن هذه الزيارة، التي ستتواصل إلى غاية 30 مارس الجاري، ستشكل مناسبة لاستعراض مختلف أوجه التعاون المتين ومتعدد الأشكال بين الحليفين، اللذين يتقاسمان نفس الرؤية والقيم، والعزم على فتح آفاق جديدة لشراكة في خدمة التنمية والسلم الإقليمي والدولي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحراء.. واشنطن تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

الصحراء.. واشنطن تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

2022-03-28 / 10:21 مساءً
Photo of الدبلوماسية الأمريكية : زيارة بلينكين للمغرب..” التزام لصالح الأمن والازدهار”

الدبلوماسية الأمريكية : زيارة بلينكين للمغرب..” التزام لصالح الأمن…

2022-03-28 / 8:42 مساءً
Photo of المستشار البريطاني السامي في الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يزور الرباط

المستشار البريطاني السامي في الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال…

2022-03-28 / 6:59 مساءً
Photo of بدبي.. لفتيت يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الأمني الدولي

بدبي.. لفتيت يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الأمني الدولي

2022-03-28 / 4:59 مساءً
Photo of وزير خارجية إسرائيل: “لن نسمح بالمساس بوحدة المغرب و الدول الحليفة”

وزير خارجية إسرائيل: “لن نسمح بالمساس بوحدة المغرب و…

2022-03-28 / 4:04 مساءً
Photo of “أنصار شباط” يرفضون إعادة انتخاب بنعلي على رأس حزب “الزيتونة”

“أنصار شباط” يرفضون إعادة انتخاب بنعلي على رأس حزب…

2022-03-28 / 3:57 مساءً
Photo of بوريطة يدعو لبناء دينامية سلام جديدة ملموسة

بوريطة يدعو لبناء دينامية سلام جديدة ملموسة

2022-03-28 / 3:10 مساءً
Photo of إنتخاب ” الخلفي” كاتبا عاما لنقابة الاتحاد الوطني للشغالين

إنتخاب ” الخلفي” كاتبا عاما لنقابة الاتحاد الوطني للشغالين

2022-03-28 / 12:56 مساءً
Photo of بوريطة من إسرائيل: “نأمل أن نلتقي في صحراء أخرى بذات الروح”

بوريطة من إسرائيل: “نأمل أن نلتقي في صحراء أخرى…

2022-03-28 / 12:11 مساءً
Photo of بوريطة:”نؤمن بالسلام المبني على القيم و المصالح المشتركة”

بوريطة:”نؤمن بالسلام المبني على القيم و المصالح المشتركة”

2022-03-28 / 11:19 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق