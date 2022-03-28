كاتب الدولة الأمريكي يحل بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

حل كاتب الدولة الأمريكي، السيد أنتوني بلينكن، مساء اليوم الاثنين بالمغرب، في إطار زيارة عمل.

ووجد بلينكن في استقباله بمطار الرباط سلا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وكان بلاغ لوزارة الخارجية الأمريكية قد أكد أن هذه الزيارة، التي ستتواصل إلى غاية 30 مارس الجاري، ستشكل مناسبة لاستعراض مختلف أوجه التعاون المتين ومتعدد الأشكال بين الحليفين، اللذين يتقاسمان نفس الرؤية والقيم، والعزم على فتح آفاق جديدة لشراكة في خدمة التنمية والسلم الإقليمي والدولي.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1