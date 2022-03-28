صديقي يشرف على إطلاق وتدشين مشاريع فلاحية بإقليمي جرسيف وتاوريرت

هبة بريس : وجدة

قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الأحد 27 مارس الجاري، بزيارة ميدانية لإقليمي جرسيف وتاوريرت بجهة الشرق، وكان مرفوقا بوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد معاذ الجامعي، ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعوي، وعامل إقليم تاوريرت لعربي تويجر، وعامل إقليم جرسيف حسان بالماحي، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لجهة الشرق ميمون أوسار و المنتخبون ووفد كبير من مسؤولي الوزارة.

همت الزيارة تدشين وحدة لتثمين الحليب، وإطلاق أشغال تشييد مركز للتكوين الفلاحي، وتقدم برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على مستوى إقليم تاوريرت، وتقدم مشروع وتتبع إنجاز مشروع التهيئة الهيدرو فلاحية لمدار لمسارة وزيارة وحدة لتثمين الخضر والفواكه.

على مستوى إقليم جرسيف، ترأس الوزير تدشين وحدة لتثمين الحليب في إطار مشاريع الفلاحية التضامنية لتطوير سلسلة الحليب بالإقليم. بتكلفة إجمالية تبلغ 60 مليون درهم، يهدف هذا المشروع إلى تطوير وتعزيز إمكانات سلسلة الحليب في مرحلتي الإنتاج والتثمين، وتقوية التنظيم المهني، وتحسين دخل المربين وخلق فرص الشغل على مستوى الإقليم. بقدرة تبلغ 30 طن / يوم، يستفيد من هذه الوحدة 2689 فلاحًا منظمين في 13 تعاونية حول مجموعة ذات النفع الاقتصادي ( .(GIEيهم هذا المشروع جماعات هوارة أولاد رحو، وصاكة، والمريجة، وتادرت، وراس القصر. بالإضافة إلى إنجاز الوحدة، تم بناء 4 مراكز لجمع الحليب وتجهيز 14 مركز آخر.

وتجدر الإشارة إلى أن قطيع الأبقار الحلوب بجماعة جرسيف يبلغ 15 ألف رأس من الأبقار الحلوب بمتوسط إنتاج 30 يبلغ طن / يوم.

كما قام الوزير بإطلاق أشغال تشييد مركز للتكوين الفلاحي بجماعة تادارت التابعة لإقليم جرسيف، الذي يوفر تكوينا في مجالات الزراعة المتنوعة وتربية المواشي. بتكلفة إجمالية قدرها 27.15 مليون درهم، سيتم تشييد المركز على مساحة 5000 م 2، منها 3800 م 2 مغطاة وستبلغ طاقته الاستيعابية 150 متدربا سنويا في أفق 2030. إنه يندرج في إطار تعزيز التكوين المهني الفلاحي من أجل جيل جديد من رواد الأعمال الفلاحيين الشباب ويمثل أحد أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

على مستوى جهة الشرق، يقدم التكوين المهني الفلاحي عرضا تكوينيا متنوعا ومسايرا لتوجيهات الاستراتيجية الفلاحية حيث يمكن من تغطية احتياجات مختلف المهن الفلاحية، وذلك في 4 مجالات أساسية وهي تربية المواشي والإنتاج النباتي والري القروي الفلاحي والتدبير. من بين الآفاق الأساسية لتنمية التكوين المهني الفلاحي الرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين المهني الفلاحي وتنويع شعب التكوين ورقمنة التكوين المهني الفلاحي وإحداث حاضنة على مستوى القطب الجهوي لتعزيز الإدماج الذاتي وريادة الأعمال لدى الشباب. وفي هذا الصدد، سيتم تكوين 000 10 خريج في أفق 2030 من طرف مختلف المؤسسات على مستوى الجهة.

واطلع الوزير كذلك، على تقدم تنفيذ برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على مستوى إقليم تاوريرت، الذي تستفيد منه 11 جماعة ترابية بالإقليم، منها توزيع أكثر من 186000 قنطار من الشعير المدعم لفائدة المربين، و الأعلاف المركبة لفائدة منتجي الحليب، وتلقيح 450000 رأس من الأغنام، و 200000 رأس من الماعز و 11000 رأس من الأبقار، و تجهيز 7 نقاط ماء لتوريد الماشية، و توزيع 13 صهريج مجرور و 40 صهريج بلاستيكي، وتهيئة المراعي، وأشغال التهيئة الهيدرو فلاحية للمدارات السقوية الصغيرة والمتوسطة(PMH) و الري التكميلي لـ 4210 هكتار من الأشجار المثمرة.

وهذا، اطلع الوزير على برنامج التهيئة الهيدروفلاحية لمدارات السقي الصغير والمتوسط بإقليم تاوريرت للفترة ما بين 2019 و2021 حيث تمت إعادة تأهيل 28 كلم من السواقي و10 منشآت فنية باستثمار إجمالي بلغ 10 مليون درهم. كما تفقد الوزير تقدم أشغال مشروع التهيئة الهيدروفلاحية للمدار السقوي لمسارة. سيستفيد من هذا المشروع الذي كلف غلافا ماليا قدره 2,74 مليون درهم من أجل إنجاز 5500 متر من السواقي والمنشآت الفنية فلاحوا الجماعات الترابية أهل واد زا والقطيطير و مستكمر وملقى الويدان.

وبالمنطقة الصناعية لتاوريرت، قام الوزير بزيارة وحدة مختصة في تبريد وتجميد الخضر والفواكه الموجهة للتصدير. باستثمار قدره 93 مليون درهم، تم إنشاء الوحدة على مساحة 100000 م 2 منها 22000 م 2 مغطاة. وتبلغ طاقتها الإنتاجية إلى 240 طنًا في اليوم وتوفر 120 منصب شغل قار بالإضافة إلى مناصب شغل موسمية.

بالإضافة إلى تراخيص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، تتوفر الوحدة على شهادات ISO 22000 و BRC وتقوم بتصدير المنتجات الفلاحية المجمدة، خاصة المشمش والفراولة والتين وبعض الخضراوات، بالأساس إلى السوق الأوروبية.

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