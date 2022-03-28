رقم هائل.. أوكرانيا تعلن فاتورة الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالحرب

هبة بريس _ وكالات

قدّرت الحكومة الأوكرانية، الاثنين، الخسائر الاقتصادية التي سببتها الحرب مع روسيا بأكثر من 560 مليار دولار، حسبما أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، الاثنين، عبر فيسبوك.

ولفتت الوزيرة إلى أن “التأثير المباشر للأضرار” منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، يُقدّر بـ”564,9 مليار دولار”، يُضاف إليه “التأثير غير المباشر للمعارك”، على الاقتصاد، بما فيه زيادة البطالة وانخفاض نسبة الاستهلاك وتراجع إيرادات الدولة.

وأشارت سفيريدنكو، إلى أن الخسائر هي الأكبر على مستوى البنى التحتية التي “تدمّر جزئيًا أو بالكامل نحو ثمانية آلاف كيلومتر” بالإضافة إلى “عشرات محطات القطار والمطارات” بقيمة 108,5 مليار يورو.

وتحدّثت عن تدمّير عشرة ملايين متر مربّع من المساحات السكنية بالإضافة إلى مئتي ألف سيّارة خلال أربعة أسابيع ونصف.

وقدّرت تراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ102 مليار يورو في العام 2022، أي انكماش أكثر من 55 في المئة من الاقتصاد بالنسبة للعام 2021.

وأوضحت أن موازنة الدولة الأوكرانية قد تنخفض بـ43,8 مليار دولار، أي بتراجع بنحو 90 في المئة عن الموازنة السنوية التي كانت متوقّعة لأوكرانيا.

وقالت وزيرة الاقتصاد عبر فيسبوك “تتغير الأرقام كلّ يوم، وللأسف إنها ترتفع”.

وتابعت “لذا، ستطالب أوكرانيا (…) المُعتدي بتعويض مالي (…) إن كان من خلال قرارات قضائية أو عبر تحويل مباشر للأصول الروسية المجمدة (حاليًا) في أوكرانيا إلى الدولة

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