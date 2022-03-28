طائرة وزير الخارجية الأمريكي تصل إلى المغرب عبر الأجواء الجزائرية

هبة بريس _ الرباط

قدمت طائرة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين من إسرائيل إلى المغرب ومرت مباشرة عبر الأجواء الجزائرية، بالرغم من قرار سابق بإغلاق اجوائها امام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

وأظهر تطبيق “فلايت رادار”المتخصص في تتبع مسار الطائرات ان وزير الخارجية الأمريكي الذي كان رُفقة نظيره المغربي في “قمة النقب” قد مرت من الأجواء الجزائرية مباشرة في رحلتها إلى الرباط على الرغم من قدومها مباشرة من إسرائيل، حيث سيجتمع بلينكن بنظيره بوريطة في العاصمة المغربية قبل مغادرته هذا اليوم أيضا إلى الجزائر ليلتقي برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوّي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، متّهمة المملكة بما تعتقده “استفزازات وممارسات عدائية” تجاهها.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إنّ “المجلس الأعلى للأمن قرّر الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي .

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