مارتن إيليوت سامبسون.

المستشار البريطاني السامي في الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يزور الرباط

2022-03-28 / 6:59 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بتعليمات ملكية سامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، والجنرال دوكوردارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، اليوم الإثنين بالرباط، المستشار البريطاني السامي في الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الفريق طيار مارتن إيليوت سامبسون.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم بمقر الإدارة، الفريق طيار مارتن إيليوت سامبسون، المستشار البريطاني السامي في الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، الذي كان مرفوقا بسايمون مارتن، سفير المملكة المتحدة بالرباط، والملحق العسكري بالسفارة البريطانية .

وفي اليوم نفسه، وبتعليمات سامية من الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكوردارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ، المسؤول البريطاني، بحضور مسؤولين سامين بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

وخلال هذه المحادثات، أشاد المسؤولون المغاربة والبريطانيون بالعلاقات التاريخية والممتازة التي تجمع المملكتين في العديد من المجالات ، وجددوا التأكيد على ضرورة تعميق وتوسيع التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن، من أجل إدماج، على الخصوص، صناعة الدفاع والأمن السيبراني.

كما استعرضوا حصيلة التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين وفرص تعزيز وتعميق هذا التعاون.

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