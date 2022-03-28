نعمان لحلو

“فتح الأندلس”…نعمان لحلو يكشف لهبة بريس تفاصيل مشاركته في العمل التاريخي

2022-03-28 / 6:37 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف الفنان المغربي نعمان لحلو تفاصيل مشاركته في العمل التاريخي الضخم “فتح الأندلس”، الذي سوف يعرض برمضان 2022 على القناة الأولى بالإضافة إلى قنوات عربية أخرى.

و في هذا الصدد صرح الفنان المغربي عبر اتصال هاتفي مع طاقم جريدة هبة بريس الالكترونية، -صرح- أنه سوف يغني شارة المسلسل التاريخي “فتح الأندلس”.

و أكد أنها تجربة جديدة بالنسبة له، خاصة و أنه تلقى الكثير من العروض سابقا من أجل غناء جينيريك لمجموعة من المسلسلات، غير أنه دائما ما كان يقابل العرض بالرفض لأنه ليس من اختصاصه “حسب تعبيره”.

و أضاف، سبب قبوله هذه المرة ليس في كونه عمل تاريخي فقط، بل لأنه “فتح الأندلس”، أي أنه كان من الضروري أن يكون الفنان الذي سوف يقوم بتأدية شارة العمل ملما بالموسيقى و الثقافة الأندلسية.

و واصل قائلا، و من الأسباب الرئيسية التي جعلتني أقبل هو أن مجموعة من الجهات “المعروفة” حاولت أن تنسب لها طارق بن زياد و أن تحرف التاريخ، مضيفا أنه لأول مرة سوف يؤدي أغنية ليست من ألحانه و هي في حد ذاتها تجربة جديدة.

و عن شارة المسلسل، قال لحلو أنه فوجئ بمدى جمالية الأغنية التي سوف ترى النور قريبا، مشيرا أنه أضاف لمسة أندلسية عليها حتى تتناسب مع العمل، كما أنه لن يتقاضى أي مقابل مادي “قدمتها هدية”.

و عن الاستنكارات التي رافقت العمل منذ الإعلان عنه حول السبب وراء عدم تصوير عمل تاريخي لشخصية مغربية في المغرب، أكد نعمان على ضرورة تصوير الجزء الثاني و الثالث المتعلق ب “ازدهار الأندلس” سواء بالمغرب أو بإشبيلية.

و الجدير بالذكر ان اغنية تتر مسلسل فتح الاندلس من غناء الموسيقار المغربي نعمان لحلو، إنتاج و كلمات الشاعر مصعب العنزي وألحان رضوان الديري وتوزيع رشيد مُحمد علي وتريات يونس خزان.

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