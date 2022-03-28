نقابة تعليمية تطالب بنموسى بحل عاجل لملف المتعاقدين

هبة بريس _ الرباط

طالبت جامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وزير التربية بنموسى شكيب، بالحل الآني والعاجل لملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وطيه نهائيا وحل جميع الملفات العالقة للفئات التعليمية، والعمل على ألا يتكرر ما حصل ويحصل بمنظومة التعليم بالبلاد.

ودعت النقابة التعليمية، إلى ” خلق جو تربوي وتعليمي حقيقي بالمؤسسات التعليمية، يتعبأ الجميع على إنجاحه لصالح البلد، ويضع حدا للمعاناة والإساءات الممنهجة لنساء ورجال التعليم القطاع المحوري والأساسي لتنمية الإنسان والوطن”.

وطالبت “بالحوار الجدي حول النظام الأساسي الموحَّد لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار الوظيفة العمومية بالارتكاز على النظام الأساسي لـ 2003 وتجاوز جميع ثغراته والحفاظ على “مُكَيْسِباته” ورفع أضراره وتحقيق مكاسب جديدة مُعبئة ومُحفزة للشغيلة التعليمية لتلعب دورها الرائد بتألق لصالح بلادنا وصالح بنات وأبناء شعبنا”.

وأعلنت النقابة التعليمية، رفضها ” الحلول الترقيعية و”البريكولاج” في التربية والتعليم ويرفض التدابير الإدارية اللامعقولة واللاتربوية والتعسفية والضاغطة المتعلقة بإسناد أقسام الأستاذات والأساتذة المضربات والمضربين إلى غيرهم، ويرفض تغيير البنيات التربوية وضمها”.

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