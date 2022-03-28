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إيداع موظف بكلية سطات وطالب سجن عين علي مومن لهذه الأسباب

2022-03-28 / 5:48 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

قرر قاضي التحقيق باستئنافية سطات مساء اليوم الاثنين ايداع موظف وطالب بكلية للعلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الاول بسطات، سجن عين علي مومن على خلفية صك التهم بالنسبة للأول وتتعلق بالارتشاء واستغلال النفود والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا في ادخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، وبالنسبة للثاني فقد توبع بالارتشاء والمشاركة في ذلك والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الدارة العامة، وكذا في ادخال تغييرات بنظام العالحة الالية للمعطيات، مع اخلاء سبيل ثلاثة طلبة آخرين، و تحديد جلسة 19 أبريل 2022 للنظر في القضية.

هذا وكانت عناصر من الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء، قد أحالت اليوم الاثنين على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، موظف وأربعة طلبة للاشتباه في تورطهم في قضية تزوير النقط، مع حمولة كبيرة من الوثائق والبحوث عبارة عن محجوزات تم ايداعها بإحدى المكاتب بمحكمة الاستئناف.

موضوع اليوم، يأتي امتدادا لقضية ماباتت تعرف لدى الرأي العام ب” قضية الجنس مقابل النقط”، والتي قضت على اثرها المحكمة الابتدائية بسطات فى حق الأستاذ (م.خ) بسنة واحدة ونصف وغرامة 7000 درهم، وفي حق الأستاذ (ع.م) بسنة واحدة حبسا نافذة 5000 وتعويض 60 ألف درهم لفائدة المطالبتين بالحق المدني وتبرئة كل من الأستاذ (خ.ص) ، مع اسقاط الدعوى العمومية في حق الاستاذ(م.ب)، ارجاع الكفالتين لهاذين الأخيرين.

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