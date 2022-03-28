الشاعر الكويتي مصعب العنزي لهبة بريس:” أغنية جينيريك فتح الاندلس من كلماتي و إنتاجي”

نجلاء مزيان : هبة بريس

كشف الشاعر الغنائي الكويتي لجريدة هبة بريس الالكترونية تفاصيل مشاركته في العمل التاريخي الضخم “فتح الأندلس” و الذي سوف يعرض على القناة الأولى برمضان 2022.

و في هذا الصدد أعرب الشاعر الكويتي عن سعادته الكبيرة بسبب تعاونه مع الموسيقار المغربي نعمان لحلو، مبرزا حبه العميق للمغرب الذي ما فتئ يظهره في العديد من المناسبات.

و عن موافقة الفنان المغربي على غناء تتر العمل التاريخي رغم رفضه جميع العروض سابقا، قال العنزي :” ارتأيت أن مشاركة الفنان نعمان ستكون فرصة في محلها، ‏و بالفعل تواصلت معه، وارسلت له العمل ‏ورحب كثيرا بالفكرة بالرغم من أنه ليس من ألحانه، وهذا نجاح يحسب للملحن وفريق العمل كافة”.

و عن سبب اختيار الموسيقار المغربي على غرار باقي الفنانين المغاربة، أكد سفير الأغنية المغربية أن نعمان هو باحث بالموسيقي ومحاضر مغربي بارع، كما انه يعتبر من أهم الموسيقيين المغاربة والعرب في جيله، إضافة إلى أنه خريج المعهد الموسيقي بفاس ويمتلك خبره واسعه في الفن الاندلسي :” فهو ‏ليس هاوي الفن بل استاذ وقارئ للفن المغربي”.

و الجدير بالذكر ان اغنية تتر مسلسل فتح الاندلس من غناء الموسيقار المغربي نعمان لحلو، إنتاج و كلمات الشاعر مصعب العنزي وألحان رضوان الديري وتوزيع رشيد مُحمد علي.

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