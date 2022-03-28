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“عائلة تجول بجثة ابنها تاويرت”.. مندوبية الصحة تنفي “الإهمال”

2022-03-28 / 5:37 مساءً
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هبة بريس

خرجت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاوريرت، عن صمتها، بعد واقعة تجول عائلة بجثة ابنها بشوارع المدينة.

وفي هذا الصدد، نفت المندوبية غياب أي إهمال أو تقصير شاب إجراءات عملية استقبال جثة شاب بمستودع الأموات التابع للمستشفى الإقليمي.

وقالت المندوبية الإقليمية للوزارة في بلاغ توضيحي، إن الضحية فارق الحياة مباشرة بعد تعرضه يوم السبت الماضي لحادث سير، مشيرة إلى أن جثة الضحية وصلت مستودع الأموات على العاشرة والنصف صباحا من نفس اليوم، عبر سيارة إسعاف جماعة سيدي لحسن، وفي خضم استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة في مثل هذه الحالات، وبتنسيق تام مع السلطات المختصة، قام مجموعة من الأشخاص بإخراج جثة الراحل باستعمال القوة، وتوجهوا بها إلى مقر عمالة تاوريرت.

وأوضحت المندوبية أن الأشخاص الذين قاموا بإخراج الجثمان من مستودع الأموات بالقوة، لم يعيروا أي اعتبار لتعليمات وتوجيهات الأطر الطبية والسلطات المحلية.

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