بتنسيق مع الديستي.. أمن كلميم يحجز طنين من مخدر الشيرا

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها، ان عناصر الشرطة القضائية بكليميم، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت زوال اليوم الإثنين من حجز كمية كبيرة من مخدر الحشيش، و سيارة رباعية الدفع، وتوقيف شخص، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، وذلك بأحد المستودعات بتراب جماعة أباينو بإقليم كليميم.

وحسب المصدر ذاته، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بداخل المستودع على أزيد من 80 رزمة من المخدرات، يناهز وزنها الإجمالي طنين من مخدر الشيرا ، إضافة إلى سيارة رباعية الدفع.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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