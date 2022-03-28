اجتماعات أمنية مكثفة تستبق قمة المغرب و الكونغو الديمقراطية بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

باشرت السلطات الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء عقد اجتماعات ماراطونية حضرها كبار مسؤولي الأمن بالمدينة و الجهة و ذلك لتأمين مرور مباراة المنتخبين المغربي و نظيره من الكونغو الديمقراطية في أحسن الأجواء.

و شهد مقر ولاية أمن البيضاء في الساعات الماضية استنفارا كبيرا حيث حضر كبار مسؤولي الأمن بالمدينة و ذلك في إطار اجتماعات موسعة تضم مختلف المصالح الأمنية لتأمين ولوج الجماهير لمركب محمد الخامس و كذلك لتأمين بعثة منتخب الكونغو الديمقراطية و المنتخب الوطني المغربي.

و علمت هبة بريس أنه تقرر استقطاب دعم أمني من المدن المجاورة للعاصمة الاقتصادية فضلا على التنسيق مع مصالح الدرك الملكي بالجهة و ذلك في ظل التوقعات التي تفيد بقدوم عدد كبير من المشجعين من خارج البيضاء.

و تروم السلطات الأمنية من خلال هاته التدابير تفادي أي انفلات قد يعكر صفو المواجهة نظرا للأحداث التي وقعت خلال مباراة الذهاب بكينشاسا و ما رافقها من سوء تنظيم من الجانب الكونغولي الأمر الذي كاد يتسبب في الكارثة لولا الألطاف الإلهية.

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