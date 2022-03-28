رناصر بوريطة، ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد

وزير خارجية إسرائيل: “لن نسمح بالمساس بوحدة المغرب و الدول الحليفة”

2022-03-28 / 4:04 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عزلة كبيرة باتت تواجها عصابة البوليساريو و أمها بالتبني “الجزائر” بعد أن توحدت مواقف كبريات دول العالم بخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية و سيادة الرباط على كامل الصحراء.

فبعد الاعتراف الأمريكي و الموقف الألماني و الإسباني و الفرنسي، و هي المواقف التي دعمت الخيار المغربي بخصوص الحكم الذاتي، سارت إسرائيل على نفس النهج و أكدت أن استقرار المغرب و أمنه من أمن المنطقة و العالم ككل.

و في هذا الصدد، صرح وزير خارجية إسرائيل اليوم على هامش اختتام قمة النقب التي شارك فيها وزراء خارجية ست دول و هي أمريكا و المغرب و البحرين و الإمارات و مصر بالإضافة لإسرائيل، بأن هناك أطرافا تريد زعزعة استقرار منطقة شمال إفريقيا بتأييد طروحات انفصالية بالصحراء المغربية.

و أعلن يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل دعم بلاده الصريح و المباشر للسيادة المغربية على الصحراء المغربية، مؤكدا أنه يتم حاليا بناء جبهة موحدة ملتزمة بالسلام والازدهار والاستقرار.

هاته الجبهة وفق المسؤول الإسرائيلي الرفيع المستوى، ستعمل على مواجهة الهجمات ضد البحرين والإمارات العربية المتحدة، والهجمات الإرهابية ضد إسرائيل ومحاولات إضعاف السيادة المغربية و وحدة أراضيها، مضيفا بأن هاته الجبهة لن تسمح بالمساس بالوحدة الترابية لهاته البلدان.

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‫2 تعليقات

  2. مرحبا بهذه الجبهة القوية ومرحبا بالصداقة الاسراىلية المغربية المبنية على التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد والفلاحة الى جانب التعاون العسكري الذي يضمن الدفاع عن الوحدة الترابية وينشر الامن والاستقرار في المنطقة ومحاربة كل اشكال الارهاب واوكاره مرحبا بالصداقة المغربية الاسراىلية

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