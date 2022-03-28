بأوامر ملكية.. فتح جميع المساجد “الجاهزة” في وجه المصلين

هبة بريس

تفضل مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، فأمر بأن تفتح في وجه المصلين المساجد التي شيدت أو أعيد بناؤها أو تم ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأوضح بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن عدد هذه المساجد يبلغ ستة وعشرين (26) مسجدا موزعة كما يلي:

– تسعة (09) مساجد جديدة؛

– ثلاثة عشر (13) مسجدا أعيد بناؤها؛

– أربعة (04) مساجد تم ترميمها؛

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمجموع هذه المساجد 15500 مصل ومصلية، وكلفتها الإجمالية 147 مليون درهم.

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