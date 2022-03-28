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الوكيل العام بسطات يستمع لطلبة وموظف على خلفية تزوير النقط

2022-03-28 / 3:02 مساءً
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هبة بريس_ سطات

تجرى في هذه الأثناء جلسة الاستماع لأربعة طلبة جامعيين وموظف بجامعة الحسن الاول بسطات، من قبل الوكيل العام لدى استئنافية المدينة ذاتها للاشتباه في تورطهم في قضية تزوير النقط.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس، فإن المشتبه فيهم الخمس كانوا قد أحيلوا زوال اليوم على أنظار الوكيل العام من قبل عناصر الفرقة الوطنية بالبيضاء.

موضوع اليوم، يأتي امتدادا لقضية ماباتت تعرف لدى الرأي العام ب” قضية الجنس مقابل النقط”، والتي قضت على اثرها المحكمة الابتدائية بسطات فى حق الأستاذ (م.خ) بسنة واحدة ونصف وغرامة 7000 درهم، وفي حق الأستاذ (ع.م) بسنة واحدة حبسا نافذة 5000 وتعويض 60 ألف درهم لفائدة المطالبتين بالحق المدني وتبرئة كل من الأستاذ (خ.ص) ، مع اسقاط الدعوى العمومية في حق الاستاذ(م.ب)، ارجاع الكفالتين لهاذين الأخيرين.

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