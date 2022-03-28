استنفار أمني بعد العثور على “فانطوم” بشاطئ المضيق
نجلاء مزيان: هبة بريس
لفظت أمواج شاطئ “المضيق” صباح يومه الإثنين، -لفظت- قاربا من نوع “الفانطوم”، المرجح استعماله في تهريب المخدرات.
و رجح شهود عيان أن تواجد القارب في الشاطئ السالف ذكره، يرجع لاستعماله من طرف شبكات تهريب المخدرات التي تنشط بين سواحل تمودا باي و الجنوب الإسباني.
و فور إخطارها، حلت بعين المكان السلطات الأمنية و المحلية، كما فتحت تحقيقا لمعرفة وتحديد ظروف وملابسات وصول هذا القارب إلى الشاطئ و من وراء ذلك.
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