استنفار أمني بعد العثور على “فانطوم” بشاطئ المضيق

نجلاء مزيان: هبة بريس

لفظت أمواج شاطئ “المضيق” صباح يومه الإثنين، -لفظت- قاربا من نوع “الفانطوم”، المرجح استعماله في تهريب المخدرات.

و رجح شهود عيان أن تواجد القارب في الشاطئ السالف ذكره، يرجع لاستعماله من طرف شبكات تهريب المخدرات التي تنشط بين سواحل تمودا باي و الجنوب الإسباني.

و فور إخطارها، حلت بعين المكان السلطات الأمنية و المحلية، كما فتحت تحقيقا لمعرفة وتحديد ظروف وملابسات وصول هذا القارب إلى الشاطئ و من وراء ذلك.

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