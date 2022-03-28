أكادير : فيديو “صادم” للعميد المتهم في ملف إختلاس 279 مليون

2022-03-28 / 2:14 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تطورات جديدة عرفها ملف إختلاس حوالي 279 مليون سنتيم من وكالة بنكية بتزنيت، بعد إحالة المتهمين على محكمة جرائم الاموال بمراكش، للتحقيق معهما في المنسوب لهما.

يوم أمس الاحد، إنتشر بشكل كبير شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه، يظهر فيه عميد الشرطة الموقوف داخل مكتب المسؤولة عن الوكالة البنكية، وهو يفتح دواليب حديدية بمكتبها ويضع الاموال في كيس بلاستيكي، بعد أن وثقت كاميرا خفية هذا المشهد الصادم، يؤكد أن العميد قام بالقوة بالاستيلاء على أموال الوكالة ومغادرة مكتب المسؤولة عن البنك.

جريدة ” هبة بريس” إتصلت بافراد عائلة البنكية الموقوفة على ذمة التحقيق، عبرت العائلة عن عدم معرفة ما كان يجمع الشرطي العميد مع إبنتهم، حتى تفجرت القضية بعد لجوء الأخيرة إلى النيابة العامة، لتعترف بكل شيء وان العميد يبزها من أجل الحصول على المال.

لكن العائلة بحسب تصريحاتها للجريدة، أن إبنتهم كانت قد باعت شقة بمدينة أكادير بمبلغ يفوق 50 مليون سنتيم، وكذلك مبلغ مهم من قرض للاستهلاك من البنك نفسه، الى جانب بيع سيارة موديل 2018، والغريب أن كل تلك الاموال تحصل عليها العميد، في إستغرابهم من أسباب الكامنة وراء ذلك .

من مستجدات الملف كذلك، صباح اليوم الاثنين، هو تسريبات لمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب المديرية العامة للأمن الوطني، في فتح تحقيقات جانبية متعلقة بقضايا اخرى يتهم بها العميد الموقوف.

ولا زالت القضية مفتوحة على مستجدات أخرى، خصوصا كيفية إستفادة الموقوف من تنويهات عن عمله كمسؤول دائرة أمنية، رغم أن العمل لا يعود له، وماهي الجهات التي عينته بمكان حيوي يظم الفنادق والإقامات الفاخرة.

ولعل معلومات توصلت بها المديرية قبل نصف سنة، عجلت بتنقيله من مكان إشتغاله، الى دائرة أمنية أخرى ” بنسركاو” دون يلتحق بها، كما أن انتقاله إلى مدينة تيزنيت يوم الجمعة الماضي تاريخ تسجيل شريط الفيديو داخل الوكالة، وهو يوم عمل بالنسبة له، من سمح له بالتنقل ؟؟.

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تعليق واحد

  1. من المسؤول عن توظيف المعني . و هل امثاله تسند إليهم مسؤولية حماية أمن وسلامة المواطنين . هذا السلوك اجرامي يجب معاقبة المتهم بأقصى العقوبات ليكون عبرة للخلف .

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