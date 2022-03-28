صحيفة جزائرية: “تذكرة مباراة الجزائر والكاميرون للأثرياء فقط”

2022-03-28 / 12:35 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أفادت جريدة “النهار” المحلية، أن حضور قمة الثلاثاء، بات حكرا على طبقة الأثرياء، بعد القفزة الخيالية في سعر تذكرة المباراة، من 500 دينار جزائري في الأكشاك المحيطة بملعب “مصطفى تشاكر” لأكثر من 5000 بنفس العملة في السوق السوداء، ومع استمرار الطلب الكبير عليها، سيستغل المنتهزين الفرصة لمضاعفة السعر الجنوبي.

وأفاد نفس المصدر، بأنه بعد هروب المشجعين من نيران السوق السوداء، اصطدموا بجشع العالم الافتراضي، بوصول السعر لمليون سنتيم ومليون ونصف سنتيم، من قبل بعض الأشخاص الذين عرضوا تذاكرهم للبيع عبر منصة “فيسبوك”، مع توقعات بارتفاع السعر لأرقام لم يُسمع بها من قبل كلما اقترب موعد إطلاق صافرة المباراة.

هذا وشهدت نقابيع تذاكر مباراة الجزائر والكاميرون فوضى وتدافع وازحام كبيرين، أبانا عن فشل السلطات الجزائرية في تنظيم عملية البيع.

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