بوريطة من إسرائيل: “نأمل أن نلتقي في صحراء أخرى بذات الروح”
أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن حضور المغرب لقمة النقب نابع من قناعات قوية و إيمان عميق بالدور الذي تلعبه المملكة في عملية السلام.
بوريطة و خلال المؤتمر الصحفي الذي اختتمت به قمة النقب بصحراء إسرائيل، أكد أمام وزراء خارجية أمريكا و البلد المضيف و مصر و الإمارات و البحرين أن الملك محمد السادس يعبر دوما عن دعمه لحل الدولتين، وهو حل من شأنه أن يحفظ أمن المنطقة ومصالح البلدين.
و شدد وزير خارجية المغرب على أن قناعة المغرب و مواقفه ثابتة في ظل علاقات تاريخية بين المغرب وإسرائيل وبين الملك والمجتمع اليهودي، مضيفا بأن المملكة تساهم و تدعم في الوقت ذاته كل الجهود لبناء دينامية إيجابية في مسار القضية الفلسطينية.
و ختم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مداخلته برسالة وجهها لوزراء خارجية الدول المشاركة حيث قال: “نأمل أن نلتقبي مجددا في صحراء أخرى بنفس الروح”.
تعليق واحد
المؤتمر الثاني سيكون في العيون بالصحراء المغربية وسيحضره كل الاطراف التي حضرت لقاء صحراء النقب
ماذا تقول الجزائر وصنيعتها ؟؟ اليست هذه هي الضربة القاضية !!!!!