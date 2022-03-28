ناصر بوريطة

بوريطة من إسرائيل: “نأمل أن نلتقي في صحراء أخرى بذات الروح”

2022-03-28 / 12:11 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن حضور المغرب لقمة النقب نابع من قناعات قوية و إيمان عميق بالدور الذي تلعبه المملكة في عملية السلام.

بوريطة و خلال المؤتمر الصحفي الذي اختتمت به قمة النقب بصحراء إسرائيل، أكد أمام وزراء خارجية أمريكا و البلد المضيف و مصر و الإمارات و البحرين أن الملك محمد السادس يعبر دوما عن دعمه لحل الدولتين، وهو حل من شأنه أن يحفظ أمن المنطقة ومصالح البلدين.

و شدد وزير خارجية المغرب على أن قناعة المغرب و مواقفه ثابتة في ظل علاقات تاريخية بين المغرب وإسرائيل وبين الملك والمجتمع اليهودي، مضيفا بأن المملكة تساهم و تدعم في الوقت ذاته كل الجهود لبناء دينامية إيجابية في مسار القضية الفلسطينية.

و ختم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مداخلته برسالة وجهها لوزراء خارجية الدول المشاركة حيث قال: “نأمل أن نلتقبي مجددا في صحراء أخرى بنفس الروح”.

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