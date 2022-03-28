سماء جنيف "مغلقة" خلال قمة بوتين وبايدن
سماء جنيف "مغلقة" خلال قمة بوتين وبايدن

الكرملين: “نسجل تصريحات بايدن بدقة”

2022-03-28 / 11:47 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن تصريح الرئيس الأمريكي الجديد بشأن بوتين يبعث على القلق الشديد.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين: “هذا تصريح يبعث على القلق بالطبع. سنواصل مراقبة تصريحات الرئيس الأمريكي بأكبر قدر من الاهتمام. نحن نسجلها بدقة وسنواصل القيام بذلك”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ألقى كلمة مطولة في العاصمة البولندية كال فيها التهم ضد روسيا الاتحادية وقيادتها على خلفية عملية موسكو العسكرية الخاصة في هذا البلد.

وفي ختام ذلك الخطاب، قال بايدن إن أوكرانيا “لن تكون أبدا انتصارا لروسيا” وإن الزعيم الروسي “لا يمكنه البقاء في السلطة”، إلا أن البيت الأبيض أوضح في وقت لاحق أن بايدن لا يعني تغيير السلطة في روسيا الاتحادية.

وقبل ذلك، أدلى بايدن بتصريحات حادة وخارجة عن الأعراف الدبلوماسية، وأطلق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مختلف النعوت.

ورد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في معرض تعليق على ألفاظ الرئيس الأمريكي، مشددا على أن اتهامات بايدن ضد بوتين غير مقبولة، إذ لا يحق لرئيس دولة قتلت الملايين حول العالم أن يوجه مثل هذه التهم.

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