بوريطة:”نؤمن بالسلام المبني على القيم و المصالح المشتركة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عبر ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج خلال كلمة له أمام وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع قمة النقب عن دعم المملكة المغربية لسلام الشعوب و أمن الأوطان.
بوريطة و خلال حديثه أكد أن المملكة المغربية تؤمن بالتعايش و الانفتاح و السلام، السلام المبني على القيم و المصالح المشتركة للشعوب.
و شدد وزير الخارجية المغربي على أن المغرب يؤمن بالسلام المرتكز المرتكز على القيم والمصالح المشتركة وهو سلام يبعد الشعوب و الدول عن الحروب، و ليس السلام الذي نتجاهل فيه بعضنا البعض على حد تعبير بوريطة.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن ناصر بوريطة يمثل المغرب في قمة النقب لوزراء خارجية إسرائيل و أمريكا و مصر و الإمارات و البحرين، و هي القمة التي تعقد بدولة إسرائيل.
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لا سلام مع الإحتلال الصهيوني الإرهابي والشعب المغربي بدون إستثناء يرفضون التطبيع مع الاحتلال الصهيوني الارهابي