ناصر بوريطة

بوريطة:”نؤمن بالسلام المبني على القيم و المصالح المشتركة”

2022-03-28 / 11:19 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عبر ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج خلال كلمة له أمام وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع قمة النقب عن دعم المملكة المغربية لسلام الشعوب و أمن الأوطان.

بوريطة و خلال حديثه أكد أن المملكة المغربية تؤمن بالتعايش و الانفتاح و السلام، السلام المبني على القيم و المصالح المشتركة للشعوب.

و شدد وزير الخارجية المغربي على أن المغرب يؤمن بالسلام المرتكز المرتكز على القيم والمصالح المشتركة وهو سلام يبعد الشعوب و الدول عن الحروب، و ليس السلام الذي نتجاهل فيه بعضنا البعض على حد تعبير بوريطة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن ناصر بوريطة يمثل المغرب في قمة النقب لوزراء خارجية إسرائيل و أمريكا و مصر و الإمارات و البحرين، و هي القمة التي تعقد بدولة إسرائيل.

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