قبيل مباراة الإياب.. حكيمي ل”الجماهير المغربية”: “نحتاج دعمكم”
هبة بريس - القسم الرياضي
وجه الدولي المغربي أشرف حكيمي رسالة للجماهير المغربية قبيل مباراة الإياب التي تجمعه مع المنتخب الكونغولي.
ونشر حكيمي عبر صفحته الرسمية “فايسبوك” صورة للجماهير المغربية، معلقا عليها بالقول: “نحتاج لدعمكم يوم الثلاثاء المقبل” .
هذا وتُقام مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الكونغولي على أرضية ملعب “محمد الخامس”، يوم غد الثلاثاء (19:30 غرينتش)، لحساب إياب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم “قطر 2022”.
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تعليق واحد
اكثر من الملايير التي تصرف عليكم هباءا منثورا والشعب الفقير احوج إليها الأولى انكم انتم من يجب ان تدعموا الشعب الذي تصرف امواله يمينا وشمالا وبلا فائدة وعند الأزمات الشعب من يعيش المعانات فقط