قبيل مباراة الإياب.. حكيمي ل”الجماهير المغربية”: “نحتاج دعمكم”

2022-03-28 / 11:14 صباحًا
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هبة بريس - القسم الرياضي

وجه الدولي المغربي أشرف حكيمي رسالة للجماهير المغربية قبيل مباراة الإياب التي تجمعه مع المنتخب الكونغولي.

ونشر حكيمي عبر صفحته الرسمية “فايسبوك” صورة للجماهير المغربية، معلقا عليها بالقول: “نحتاج لدعمكم يوم الثلاثاء المقبل” .

هذا وتُقام مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الكونغولي على أرضية ملعب “محمد الخامس”، يوم غد الثلاثاء (19:30 غرينتش)، لحساب إياب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم “قطر 2022”.

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