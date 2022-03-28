بوريطة يدين “عملية الخضيرة”: “وجودنا هنا أفضل رد على هذه الهجمات”

2022-03-28 / 10:56 صباحًا
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هبة بريس

أدان وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عملية الخضيرة.

وعبر بوريطة، عن إدانته لهذا “الهجوم الإرهاب” في كلمته بالمؤتمر الصحافي الذي يعقده وزراء خارجية المغرب والإمارات وإسرائيل ومصر والبحرين وأمريكا على هامش انعقاد “قمة النقب” في إسرائيل.

وأضاف للصحفيين “أعتقد أن وجودنا هنا اليوم هو أفضل رد على مثل هذه الهجمات”.

هذا وقُتِل إسرائيليان اثنان وأصيب 4، اثنان منهم في حالة الخطر، في عملية في مدينة الخضيرة يوم أمس الأحد.

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