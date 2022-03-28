لن تتكرر قبل 18 عاما.. الوطن العربي يشهد ظاهرة فلكية فريدة

هبة بريس - وكالات

شهد الوطن العربي، صباح اليوم الاثنين الباكر، ظاهرة لن تتكرر بهذا الشكل قبل 18 عاما، تتمثل برصد مرور هلال القمر بـ3 كواكب، الزهرة والمريخ وزحل، مجتمعة سويا في نفس الجزء من السماء.

وفي وقت سابق، كانت الجمعية الفلكية بجدة قد قالت: “يرصد بسماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم الإثنين 28 مارس 2022 هلال القمر يمر بثلاثة كواكب الزهرة والمريخ وزحل المجتمعة سويا في نفس الجزء من السماء تزين الأفق الجنوبي الشرقي، ضمن دائرة 8 درجات بسماء الوطن العربي”.

وأضافت: “كوكب الزهرة ألمع كوكب ويوجد بالقرب منه كوكبان اخفت ، زحل بالأسفل والمريخ إلى يمينه والقمر يضيء بحوالي 19% فقط، ما سيجعل المنظر مذهل أقرب أن يكون من قصص الخيال العلمي مشاهد بالعين المجردة وفرصة لالتقاط الصور”.

وتابعت الجمعية: “إضافة لذلك، سيكون عطارد في نفس الجزء من السماء ولكن قريب جدا من الشمس وغير مرصود، وكذلك كوكب المشتري ولكن منخفضا جدا فوق الأفق”.

وأكملت: “زحل أكثر إشراقا من المريخ قليلا، المريخ بلون نحاسي محمر، وزحل برتقالي مائل للصفرة، ويمكن عند استخدام المنظار تعزيز رؤية تلك الألوان، ولكن ليس هناك حاجة فعلية إليه”.

وأوضحت الجمعية قائلة: “خلال صباح اليوم التالي ( الثلاثاء 29 مارس) ، سيكون هناك “اقتران” لكوكب الزهرة وكوكب زحل، وفي الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو، سيكون الزهرة جنبا إلى جنب مع المشتري”.

واختتمت بالقول: “لا تفوتوا رؤية هذا الحدث الفلكي – فهذه الكواكب الثلاثة سوف تتجمع بهذا الشكل مرة أخرى بعد 18 سنة مطلع سبتمبر 2040.

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